Бывший депутат Госдумы получил 2,5 года колонии за драку с полицейским

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Ленинский районный суд Перми в понедельник приговорил экс-депутата Госдумы Алексея Бурнашова к 2,5 годам колонии общего режима. Бурнашова признали виновным в нападении на полицейского.«Окончательно назначить наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в приговоре.Напомним, что сотрудники ДПС в Перми задержали Бурнашова из-за нарушения правил дорожного движения 8 июля 2021 года. Политик ударил и публично оскорбил инспектора ДПС. Его обвинили в насилии в отношении представителя власти (часть 2 статьи 318 УК РФ) и оскорблении представителя власти (статья 319 УК РФ).Алексей Бурнашов был избран депутатом Госдумы РФ в 2016 году. Политик являлся членом фракции «Единая Россия» и входил в комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству.Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.