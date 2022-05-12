Во Владивостоке за осквернение памятника Зорге отправили в СИЗО женщину
Россия и мир
Фото: улица имени выдающегося разведчика и журналиста Рихарда Зорге в Уфе, Вечерние ведомости
Суд Первореченского района Владивостока определил меру пресечения местной жительнице, подозреваемой в осквернении памятника Герою Советского Союза Рихарду Зорге. Сейчас женщина заключена под арест. Об этом сообщили 16 мая в пресс-службе региональной прокуратуры.
По версии следствия, в ночь на 10 мая 2022 года женщина облила краской памятник советскому разведчику Рихарду Зорге, расположенный в сквере на проспекте 100-летия Владивостоку.
«По результатам рассмотрения ходатайства по существу, суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 25 суток», — отмечают в ведомстве.
Напомним, что Рихард Зорге — один из выдающихся разведчиков XX века, руководитель организации антифашистов-интернационалистов, действовавшей в Японии в период Второй мировой войны. В 1964 году Зорге было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
По версии следствия, в ночь на 10 мая 2022 года женщина облила краской памятник советскому разведчику Рихарду Зорге, расположенный в сквере на проспекте 100-летия Владивостоку.
«По результатам рассмотрения ходатайства по существу, суд избрал в отношении подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 25 суток», — отмечают в ведомстве.
Напомним, что Рихард Зорге — один из выдающихся разведчиков XX века, руководитель организации антифашистов-интернационалистов, действовавшей в Японии в период Второй мировой войны. В 1964 году Зорге было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
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