Аэропорты РФ просят разрешение у Минтранса на использование устаревшего оборудования для досмотра

Алина Ворванина © Вечерние ведомости

Ассоциация «Аэропорт», состоящая более чем из 30 аэропортов, попросила Минтранс не списывать иностранное оборудование для досмотра багажа и пассажиров, сообщил «Коммерсантъ».Иностранная техника устанавливалась на срок до десяти лет. Во многих аэропортах России этот срок уже заканчивается. Закупить новое оборудование невозможно из-за санкций, а импортозамещение может растянуться на несколько лет.Если аэропорты не получат разрешение на использование устаревшей техники, им придётся перейти на ручной досмотр, а это повлечёт большие очереди.«Аэропорты будут вынуждены перейти на ручной и визуальный досмотр, что может привести к колоссальным многочасовым пробкам в зоне спецконтроля, а в некоторых случаях – к непреднамеренным ошибкам», – отмечено в обращении.В аэропортах говорят, что проблем с устаревшей техникой ещё нет. А также аэропорты надеются на поставки интроскопов и металлодетекторов из Китая и Белоруссии, пишет «Коммерсантъ».Практика продления ресурсов существовала до 2016 года. Её осуществление хотят поручить Государственному научно-исследовательскому институту гражданкой авиации.