Рослесхоз порекомендовал введение режима ЧС в трёх регионах России из-за лесных пожаров

Анастасия Харитонова © Вечерние ведомости

Рослесхоз рекомендует Красноярскому краю и Республике Хакасия введение режима ЧС в лесах регионального уровня, Иркутской области – введение режима ЧС муниципального уровня в Братском, Тайшетском, Усольском, Усть-Кутском районах.В Красноярском крае площадь лесных пожаров составляет более 13 тыс. га. На сайте ведомства уточняют, что угрозы населённым пунктам нет.Помощь региону в тушении лесных пожаров оказывают 167 авиапожарных Федеральной Авиалесоохраны. В тушении принимают участие 794 человек, задействовано 68 ед. техники.«Борьба с огнём идёт в условиях действия высокого и чрезвычайного классов пожарной опасности по погоде. До конца мая снижения классов пожарной опасности не ожидается», — сообщает ведомство.На сайте Авиалесоохраны отмечается, что продолжается тушение 105 лесных пожаров в 18 регионах России, остановлено распространение огня 41 лесного пожара. Борьба с лесными пожарами идёт в Курганской, Иркутской, Свердловской, Тюменской, Томской, Новосибирской, Омской, Кемеровской, Амурской, Сахалинской областях, Еврейской автономной области, Красноярском, Алтайском, Забайкальском краях, республиках Тыва, Алтай, Хакасия Бурятия.На тушении работают 5 987 человек (команды Авиалесоохраны, наземных лесных служб, привлечённые лица), 1104 единица наземной техники, 80 самолётов и вертолётов на мониторинге, 35 самолётов и вертолётов на тушении.