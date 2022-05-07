Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 63 рублей впервые с февраля 2020 года

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

На открытии торгов в Москве доллар опустился ниже 63 рублей впервые с февраля 2020 года.Евро торгуется ниже 65 рублей впервые с июня 2017 года.