Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 63 рублей впервые с февраля 2020 года
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На открытии торгов в Москве доллар опустился ниже 63 рублей впервые с февраля 2020 года.
Евро торгуется ниже 65 рублей впервые с июня 2017 года.
Евро торгуется ниже 65 рублей впервые с июня 2017 года.
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