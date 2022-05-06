Президент и премьер-министр Финляндии призвали незамедлительно подать заявку на членство в НАТО
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин выпустили совместное заявление по поводу членства страны в НАТО. По их словам, вступление в Альянс укрепит безопасность страны, и все необходимые процедуры должны быть проведены как можно скорее.
«Теперь, когда момент принятия решения близок, мы заявляем о наших равных взглядах <…>. Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии. Став членом НАТО, Финляндия укрепит весь оборонный альянс. Финляндия должна незамедлительно подать заявку на членство в НАТО», — говорится в совместном заявлении.
По словам президента и премьер-министра, они надеются, что все необходимые шаги для этого решения «будут быстро предприняты в течение следующих нескольких дней».
Также в сообщении указано, что власти страны уделили много времени для общественной дискуссии о возможном вступлении в НАТО, состоялись необходимые переговоры с представителями Альянса и с правительством Швеции.
В начале года финские СМИ сообщали, что членство в Альянсе поддерживала только треть финнов (28 %). В мае, по данным издания YLE, эта цифра выросла до 76%.
«Теперь, когда момент принятия решения близок, мы заявляем о наших равных взглядах <…>. Членство в НАТО укрепит безопасность Финляндии. Став членом НАТО, Финляндия укрепит весь оборонный альянс. Финляндия должна незамедлительно подать заявку на членство в НАТО», — говорится в совместном заявлении.
По словам президента и премьер-министра, они надеются, что все необходимые шаги для этого решения «будут быстро предприняты в течение следующих нескольких дней».
Также в сообщении указано, что власти страны уделили много времени для общественной дискуссии о возможном вступлении в НАТО, состоялись необходимые переговоры с представителями Альянса и с правительством Швеции.
В начале года финские СМИ сообщали, что членство в Альянсе поддерживала только треть финнов (28 %). В мае, по данным издания YLE, эта цифра выросла до 76%.
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