Жителям большинства регионов РФ зарплату в 100 тысяч рублей придется ждать более десяти лет

Гузель Аиткулова © Вечерние ведомости

Рейтинг регионов России по количеству лет, в течение которых медианная зарплата станет выше 100 тысяч рублей (то есть половина всех работников будет получать больше этой суммы, а половина – меньше), подготовили РИА Новости.Согласно рейтингу, первое место занимает нефтегазовый Ямало-Ненецкий автономный округ. Так, для достижения медианной зарплаты в 100 тысяч рублей региону требуется около пяти лет. Места со второго по шестое (соответственно) – Чукотка, Магаданская, Амурская области, Питер и Москва. Там потребуется от 6 до 7.5 лет до рейтинговой суммы.При этом из всех регионов только у 13 ожидаемый срок менее десяти лет.УрФО без северных нефтяных регионов (ХМАО и ЯНАО) не особо радует, по прогнозу РИА Новости. Так, Тюменская область занимает только 29 строчку, уступив в том числе Липецкой, Саратовской, Вологодской, Калужской областям. Там зарплата в сотку ожидается только через 12 с половиной лет. Свердловская область на следующем - 30 месте. Ждать придётся почти 13 лет (12.9). А вот Курганской области ждать придётся более 15 лет, Челябинской - почти 17.5, согласно прогнозу.Последняя пятерка в рейтинге (соответственно) это: Ингушетия, Ивановская, Калининградская области, Кабардино-Балкария и Чечня. Там ждать придётся от почти 18 до 22.5 лет.Самые высокие темпы роста зарплат – в Амурской, Кемеровской областях, республиках Алтай и Дагестан.Стоит отметить, что медианная зарплата – это не средняя. Средняя – это когда посчитали зарплаты всех и разделили на всех. Медианная отличается тем, что является более реальным показателем уровня жизни.Так, на данный момент, согласно официальным данным и данным, которые приводит РИА Новости, половина всех работающих в России получает зарплату выше 36 000 рублей, а половина – ниже. При этом средней зарплатой в России считается 49 000 рублей (с учётом НДФЛ).