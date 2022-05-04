Жителям большинства регионов РФ зарплату в 100 тысяч рублей придется ждать более десяти лет

10.17 Четверг, 12 мая 2022
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Рейтинг регионов России по количеству лет, в течение которых медианная зарплата станет выше 100 тысяч рублей (то есть половина всех работников будет получать больше этой суммы, а половина – меньше), подготовили РИА Новости.

Согласно рейтингу, первое место занимает нефтегазовый Ямало-Ненецкий автономный округ. Так, для достижения медианной зарплаты в 100 тысяч рублей региону требуется около пяти лет. Места со второго по шестое (соответственно) – Чукотка, Магаданская, Амурская области, Питер и Москва. Там потребуется от 6 до 7.5 лет до рейтинговой суммы.

При этом из всех регионов только у 13 ожидаемый срок менее десяти лет.

УрФО без северных нефтяных регионов (ХМАО и ЯНАО) не особо радует, по прогнозу РИА Новости. Так, Тюменская область занимает только 29 строчку, уступив в том числе Липецкой, Саратовской, Вологодской, Калужской областям. Там зарплата в сотку ожидается только через 12 с половиной лет. Свердловская область на следующем - 30 месте. Ждать придётся почти 13 лет (12.9). А вот Курганской области ждать придётся более 15 лет, Челябинской - почти 17.5, согласно прогнозу.

Последняя пятерка в рейтинге (соответственно) это: Ингушетия, Ивановская, Калининградская области, Кабардино-Балкария и Чечня. Там ждать придётся от почти 18 до 22.5 лет.

Самые высокие темпы роста зарплат – в Амурской, Кемеровской областях, республиках Алтай и Дагестан.

Стоит отметить, что медианная зарплата – это не средняя. Средняя – это когда посчитали зарплаты всех и разделили на всех. Медианная отличается тем, что является более реальным показателем уровня жизни.

Так, на данный момент, согласно официальным данным и данным, которые приводит РИА Новости, половина всех работающих в России получает зарплату выше 36 000 рублей, а половина – ниже. При этом средней зарплатой в России считается 49 000 рублей (с учётом НДФЛ).

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Гузель Аиткулова © Вечерние ведомости
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