Мишустин: на выплаты нового детского пособия поступило 2,5 млн заявок от семей с невысокими доходами
Россия и мир
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
В России 11 мая начинаются выплаты нового ежемесячного пособия на детей 8-17 лет, заявил глава кабмина Михаил Мишустин. По его словам, поступило уже 2,5 млн заявок на выплаты для 3,5 млн детей.
Средства будут доставлять по Почте России или перечислять на карты родителям, которые ранее подали заявления через МФЦ и Госуслуги. В среднем выплата составит от 6 до 12 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. Сумма рассчитывается исходя из ситуации в конкретной семье, она может быть равна 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей, отметил Мишустин.
В этом месяце деньги будут поступать сразу за апрель и май, уточнил глава правительства.
Средства будут доставлять по Почте России или перечислять на карты родителям, которые ранее подали заявления через МФЦ и Госуслуги. В среднем выплата составит от 6 до 12 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. Сумма рассчитывается исходя из ситуации в конкретной семье, она может быть равна 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей, отметил Мишустин.
В этом месяце деньги будут поступать сразу за апрель и май, уточнил глава правительства.
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