Компания TeamViewer, разрабатывающая софт, объявила об уходе из России
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Производитель программного обеспечения TeamViewer объявил об уходе из России и Беларуси.
«Мы решили полностью прекратить любую оставшуюся деловую активность в России и Беларуси. Помимо соблюдения всех международных санкций и немедленного прекращения нового бизнеса, мы также не продлеваем никаких контрактов с клиентами из России или Беларуси», — говорится в сообщении на сайте компании.
Компания, разрабатывающая софт для удаленного доступа, также предложила свои продукты всем организациям на Украине бесплатно.
«Мы решили полностью прекратить любую оставшуюся деловую активность в России и Беларуси. Помимо соблюдения всех международных санкций и немедленного прекращения нового бизнеса, мы также не продлеваем никаких контрактов с клиентами из России или Беларуси», — говорится в сообщении на сайте компании.
Компания, разрабатывающая софт для удаленного доступа, также предложила свои продукты всем организациям на Украине бесплатно.
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