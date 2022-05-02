В Китае 53 человека погибли при обрушении шестиэтажного здания
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Число жертв обрушения шестиэтажного здания, произошедшего 29 апреля в городе Чанша в провинции Хунань, выросло до 53 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
Поисково-спасательные операции завершены, живыми из-под завалов извлечены 10 человек.
Местные власти признали обрушившееся здание самостроем. Сообщается о задержании девяти человек, в том числе владельца здания, которых подозревают в преступной халатности и подделке документов об оценке безопасности гостиницы, расположенной на 4-6 этажах. Предположительно, эти этажи были незаконно достроены.
Поисково-спасательные операции завершены, живыми из-под завалов извлечены 10 человек.
Местные власти признали обрушившееся здание самостроем. Сообщается о задержании девяти человек, в том числе владельца здания, которых подозревают в преступной халатности и подделке документов об оценке безопасности гостиницы, расположенной на 4-6 этажах. Предположительно, эти этажи были незаконно достроены.
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