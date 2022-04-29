Пермские ученые разрабатывают систему, которая отслеживает выбросы газов на полигонах ТКО

09.58 Пятница, 6 мая 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Исследователи из Пермского политеха и Пермского ГАТУ им. Д.Н. Прянишникова разрабатывают новые способы учета отходов на полигонах ТКО.

Программный комплекс, предложенный учеными, позволит проводить мониторинг фильтрата и выбросов газов, которые образуются в процессе утилизации отходов и негативно влияют на экологию, сообщает пресс-служба Пермского политеха. Также разработка поможет определять загруженность полигонов, вести их учет, отслеживать организации, которые занимаются вывозом мусора. В перспективе система поможет предотвращать возгорания на свалках.

Ученые усовершенствовали автоматизированное рабочее место оператора полигона ТКО. Сейчас оно оборудовано только электронными весами, на которых взвешивают мусоровозы. «В состав нашей разработки вошли автомобильные весы, система видеофиксации автомобиля, блок распознавания и система управления базой данных. Программный комплекс сможет снимать на видео въезд мусоровоза, измерять его вес в груженом и порожнем состоянии, определять номерные знаки и управлять шлагбаумом», – рассказывает один из разработчиков, профессор кафедры информационных технологий и автоматизированных систем Пермского политеха Сергей Костарев.

Исследователи полагают, что их разработка позволит оперативно отправлять данные в природоохранные организации, в том числе данные о выбросах газа. «Для отслеживания по периметру санитарно-защитной зоны полигона ТКО мы предлагаем установить датчики газоанализаторов по основным компонентам этого газа, сигналы с которых будут поступать на экран оператора», – поясняет исследователь.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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