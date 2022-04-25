В Саратовской области во время учебного полета потерпел крушение вертолет

17.32 Четверг, 28 апреля 2022
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Саратовской области упал вертолет, совершавший учебный полет. Эту информацию СМИ подтвердили в мэрии Саратова.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы города сообщает, что вертолет принадлежал военной базе в поселке Соколово.

СМИ со ссылкой на местные власти пишут, что упавший вертолет сгорел, погиб один человек. Еще одному удалось спастись, поиски третьего продолжаются. Выживший пилот находится в удовлетворительном состоянии, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Предположительно, к крушению могла привести техническая неисправность.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Саратовской области столкнулись два вертолета.

UPD. Позже в Центральном военном округе сообщили: «Сегодня на аэродроме в Саратовской области во время учебно-тренировочных полетов при заходе на посадку произошло сближение двух вертолетов. В результате один из них получил повреждение и совершил жесткую посадку. При жесткой посадке 1 член экипажа погиб. Второй вертолет совершил посадку в штатном режиме».

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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