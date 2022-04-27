VK покупает у «Яндекса» агрегатор «Яндекс.Новости» и платформу «Дзен»
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Компания «Яндекс» подписала соглашение с VK об основных условиях сделки по продаже сервисов «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен».
«VK Company Limited объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с Яндексом по приобретению сервиса агрегирования новостей Яндекс.Новости и рекомендательной платформы Яндекс.Дзен», — говорится в пресс-релизе на сайте компании VK.
Также соответствующий релиз выпустил «Яндекс». «Подробные условия сделки будут раскрыты позднее. Сделка должна будет пройти одобрение ФАС», — сообщает пресс-служба на сайте компании.
Сообщения о том, что «Яндекс» может продать VK агрегатор «Яндекс.Новости» и платформу «Дзен» в СМИ появились в середине марта.
«VK Company Limited объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с Яндексом по приобретению сервиса агрегирования новостей Яндекс.Новости и рекомендательной платформы Яндекс.Дзен», — говорится в пресс-релизе на сайте компании VK.
Также соответствующий релиз выпустил «Яндекс». «Подробные условия сделки будут раскрыты позднее. Сделка должна будет пройти одобрение ФАС», — сообщает пресс-служба на сайте компании.
Сообщения о том, что «Яндекс» может продать VK агрегатор «Яндекс.Новости» и платформу «Дзен» в СМИ появились в середине марта.
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