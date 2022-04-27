Росздравнадзор: ни один зарубежный фармпроизводитель не заявил о прекращении поставок лекарств в Россию
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Ни один из зарубежных производителей не заявил о прекращении поставок фармпрепаратов в Россию, рассказали дистрибьютеры на совещании в Росздравнадзоре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Кроме того, с некоторыми иностранными фармпроизводителями ведутся переговоры об увеличении объемов поставок.
«Временная краткосрочная дефектура некоторых препаратов может возникать из-за поиска новых логистических путей и задержек при прохождении товара через границы», — предупредили в ведомстве.
Также в Росздравнадзоре утверждают, что «никакого устойчивого дефицита тех или иных лекарств на территории страны сегодня не зафиксировано».
Кроме того, с некоторыми иностранными фармпроизводителями ведутся переговоры об увеличении объемов поставок.
«Временная краткосрочная дефектура некоторых препаратов может возникать из-за поиска новых логистических путей и задержек при прохождении товара через границы», — предупредили в ведомстве.
Также в Росздравнадзоре утверждают, что «никакого устойчивого дефицита тех или иных лекарств на территории страны сегодня не зафиксировано».
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