В Приднестровье взорваны две вышки связи, ретранслировавшие российское радио
Россия и мир
Фото: МВД Приднестровской молдавской республики/mvdpmr.org
Утром 26 апреля в приднестровском посёлке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва, из строя выведен региональный радиоцентр. Об этом сообщает местное МВД.
Первый взрыв произошел в 6:40, второй в 7:05. Из строя выведены две самые мощные антенны, одна – мегаваттная, вторая – полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ, сообщили в министерстве.
Территория радиотелецентра «Маяк» оцеплена, сапёры Минобороны начали обследование всех объектов ПРТЦ. Никто из сотрудников и местных жителей не пострадал.
По данным МВД, в понедельник, около 17:00, произошло несколько взрывов в здании Министерства госбезопасности Приднестровья. Были выбиты окна на верхних этажах. Никто не пострадал. По предварительным данным правоохранителей, выстрелы были произведены из РПГ.
Первый взрыв произошел в 6:40, второй в 7:05. Из строя выведены две самые мощные антенны, одна – мегаваттная, вторая – полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ, сообщили в министерстве.
Территория радиотелецентра «Маяк» оцеплена, сапёры Минобороны начали обследование всех объектов ПРТЦ. Никто из сотрудников и местных жителей не пострадал.
По данным МВД, в понедельник, около 17:00, произошло несколько взрывов в здании Министерства госбезопасности Приднестровья. Были выбиты окна на верхних этажах. Никто не пострадал. По предварительным данным правоохранителей, выстрелы были произведены из РПГ.
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