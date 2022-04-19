Гендиректор фонда ВЦИОМ: после фильтрации информации в сети у россиян меняется отношение к ситуации на Украине
Россия и мир
Фото: кадр трансляции Форума безопасного интернета в ВК
Гендиректор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов, выступая на XI Международном Форуме безопасного интернета, прокомментировал отношение россиян к информационным войнам и к боевым действиям на территории Украины.
По его словам, «абсолютное большинство» россиян поддерживают спецоперацию, но есть «достаточно большое количество» россиян, которые не поддерживают и не понимают, зачем это происходит. Это, по данным Абрамова, преимущественно молодые люди, некоторые из них с точки зрения аргументации «плывут» и склонны к эмоциям.
Между тем, полагает Абрамов, ситуация с аргументацией «потихоньку изменяется», когда власти ограничивают доступ к недостоверной информации. «С блокировкой недружественных нам каналов информации и перевода на наши площадки, где идет фильтрация, модерация, и где мы находим больше контента позитивного, действительно ситуация меняется в том числе в молодежной среде, которая после начала спецоперации находилась в определенном шоке», — сказал Абрамов.
По его словам, российская молодежь никогда не сталкивалась с такого рода «геополитическими изменениями революционного характера», в отличие от более старшего поколения. «Мы целенаправленно с ними работаем», — сказал Абрамов.
Он подчеркнул, что западные специалисты в области информационных войн могут привести к смене убеждения за 5-7 роликов. «Идет перепрошивка <…> Но, к счастью, наши специалисты тоже владеют этими методами и понимают, как с этим бороться», — сказал Абрамов.
Он полагает, что в России в текущей ситуации требуются новые кадры, которые будут работать в информационном пространстве и бороться с фейками, с профессиональными институтами, которые «разрушают сознание и общественное мнение».
Абрамов заявил, что, по данным срезов общественного мнения в 2014 и 2021 году, граждане России стали реже выступать за жесткую цензуру в интернете, при этом в два раза чаще считают, что информация в интернете «нуждается в фильтрации». «Наши граждане не против, чтобы информация фильтровалась, другое дело, как мы назовем это. Цензура — нет, фильтрация — да», — говорит эксперт.
По данным опроса, которые приводит Абрамов, 51% россиян выступает за то, чтобы блокировать любую недостоверную информацию.
Более половины опрошенных (52%) уверены, что могут отличить фейки от правды. По словам Абрамова, такая «самоуспокоенность» — это тревожная тенденция и с этим нужно работать.
90% россиян, по данным эксперта, считают, что с Россией ведется информационная война.
По его словам, «абсолютное большинство» россиян поддерживают спецоперацию, но есть «достаточно большое количество» россиян, которые не поддерживают и не понимают, зачем это происходит. Это, по данным Абрамова, преимущественно молодые люди, некоторые из них с точки зрения аргументации «плывут» и склонны к эмоциям.
Между тем, полагает Абрамов, ситуация с аргументацией «потихоньку изменяется», когда власти ограничивают доступ к недостоверной информации. «С блокировкой недружественных нам каналов информации и перевода на наши площадки, где идет фильтрация, модерация, и где мы находим больше контента позитивного, действительно ситуация меняется в том числе в молодежной среде, которая после начала спецоперации находилась в определенном шоке», — сказал Абрамов.
По его словам, российская молодежь никогда не сталкивалась с такого рода «геополитическими изменениями революционного характера», в отличие от более старшего поколения. «Мы целенаправленно с ними работаем», — сказал Абрамов.
Он подчеркнул, что западные специалисты в области информационных войн могут привести к смене убеждения за 5-7 роликов. «Идет перепрошивка <…> Но, к счастью, наши специалисты тоже владеют этими методами и понимают, как с этим бороться», — сказал Абрамов.
Он полагает, что в России в текущей ситуации требуются новые кадры, которые будут работать в информационном пространстве и бороться с фейками, с профессиональными институтами, которые «разрушают сознание и общественное мнение».
Абрамов заявил, что, по данным срезов общественного мнения в 2014 и 2021 году, граждане России стали реже выступать за жесткую цензуру в интернете, при этом в два раза чаще считают, что информация в интернете «нуждается в фильтрации». «Наши граждане не против, чтобы информация фильтровалась, другое дело, как мы назовем это. Цензура — нет, фильтрация — да», — говорит эксперт.
По данным опроса, которые приводит Абрамов, 51% россиян выступает за то, чтобы блокировать любую недостоверную информацию.
Более половины опрошенных (52%) уверены, что могут отличить фейки от правды. По словам Абрамова, такая «самоуспокоенность» — это тревожная тенденция и с этим нужно работать.
90% россиян, по данным эксперта, считают, что с Россией ведется информационная война.
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