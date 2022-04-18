Путин сообщил, что ФСБ предотвратила покушение на известного российского тележурналиста

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

25 апреля президент России Владимир Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры. Он заявил, что утром в понедельник ФСБ пресекла деятельность группы, планировавшей убийство российского тележурналиста.«Сегодня утром органами ФСБ пресечена деятельность террористической группы, которая планировала нападение и убийство одного из известных российских тележурналистов. Конечно, сейчас будут от этого открещиваться, но факты и доказательства неопровержимы», — сказал президент (цитата по трансляции канала Россия 24).Также он заявил, что «пофамильно известны кураторы украинских нацистов из западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийства журналистов». Кроме того, Путин потребовал решительно пресекать провокации в отношении ВС РФ с использованием иностранных СМИ.Позже появились сообщения о том, что ФСБ задержала участников запрещенной в России неонацистской группы, которые планировали убийство журналиста Владимира Соловьева. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ. По данным центра, покушение готовилось «по заданию Службы безопасности Украины».Сообщается, что члены группы дают признательные показания. В ходе обысков у них изъято «самодельное взрывное устройство, восемь самодельных зажигательных устройств по типу «коктейля Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотические средства, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическая литература и атрибутика», сообщает ЦОС ФСБ.