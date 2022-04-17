В Японии обнаружили тела 11 пассажиров с затонувшего круизного судна

Алевтина Трынова © Вечерние ведомости

В Японии как минимум 11 пассажиров затонувшего круизного судна KAZU 1 погибли, еще 15 человек, включая членов экипажа, числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются.Об этом в понедельник сообщил заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Ёсихико Исодзаки.Круизное судно KAZU 1 отправило сигнал о затоплении в субботу днем. После этого связь с ним прервалась. На борту находились 24 пассажира и двое членов экипажа.Судно затонуло у берегов острова Хоккайдо. На данный момент оно не обнаружено.