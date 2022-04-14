На Гайском ГОКе опровергли информацию о взрыве в Оренбургской области

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В пресс-службе Гайского ГОКа рассказали «Вечерним ведомостям», что тела погибших сотрудников предприятия без внешних повреждений, что опровергает информацию об их гибели из-за взрыва.Ранее стало известно, что три сотрудника комбината погибли на комбинате, изначально появилась информация, что мог произойти взрыв на шахте. Однако она не подтвердилась. Специально созданная комиссия будет устанавливать причины трагедии.«Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены специально созданной комиссией. Администрация ГОКа окажет полное содействие правоохранительным и надзорным органам. Руководство предприятия выражает соболезнования близким погибших и окажет им всю необходимую помощь», - рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе предприятия.Отметим, что шахта в Гае является самой глубокой шахтой по добыче медно-колчеданных руд в Европе.