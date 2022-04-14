На Гайском ГОКе опровергли информацию о взрыве в Оренбургской области

12.32 Суббота, 23 апреля 2022
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
В пресс-службе Гайского ГОКа рассказали «Вечерним ведомостям», что тела погибших сотрудников предприятия без внешних повреждений, что опровергает информацию об их гибели из-за взрыва.

Ранее стало известно, что три сотрудника комбината погибли на комбинате, изначально появилась информация, что мог произойти взрыв на шахте. Однако она не подтвердилась. Специально созданная комиссия будет устанавливать причины трагедии.

«Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены специально созданной комиссией. Администрация ГОКа окажет полное содействие правоохранительным и надзорным органам. Руководство предприятия выражает соболезнования близким погибших и окажет им всю необходимую помощь», - рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе предприятия.

Отметим, что шахта в Гае является самой глубокой шахтой по добыче медно-колчеданных руд в Европе.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости
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