Сейм Латвии принял поправки о лишении гражданства лиц, поддерживающих военные преступления
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Сейм Латвии во втором, окончательном, чтении принял поправки в Закон о гражданстве. Поправки, которые были признаны срочными, подразумевают лишение латвийского гражданства лиц, которые поддерживают «военные преступления или другие международно наказуемые преступления против другого демократического государства», сообщает пресс-служба Сейма.
Согласно поправкам, человек может быть лишен гражданства, если он оказал «значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку странам или лицам, совершившим такие действия, как геноцид, преступления против мира, преступления против человечности, военные преступления, угрожающие демократии, суверенитету и независимости государств».
Поправки приняты для того, чтобы латвийское гражданство не сохранялось за теми, кто поддерживает деятельность, «несовместимую с ценностями Латвии как демократического государства», пояснили в Сейме.
При этом, как пишут латвийские СМИ, закон применим лишь в том случае, если человек не станет лицом без гражданства — то есть поправки распространяются только на тех, у кого есть двойное гражданство.
Согласно поправкам, человек может быть лишен гражданства, если он оказал «значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку странам или лицам, совершившим такие действия, как геноцид, преступления против мира, преступления против человечности, военные преступления, угрожающие демократии, суверенитету и независимости государств».
Поправки приняты для того, чтобы латвийское гражданство не сохранялось за теми, кто поддерживает деятельность, «несовместимую с ценностями Латвии как демократического государства», пояснили в Сейме.
При этом, как пишут латвийские СМИ, закон применим лишь в том случае, если человек не станет лицом без гражданства — то есть поправки распространяются только на тех, у кого есть двойное гражданство.
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