В казахстанском Павлодаре горит вторая школа за неделю, 600 человек эвакуировано
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В казахстанском Павлодаре горит школа №28, около 600 человек эвакуировали, сообщили местные экстренные службы.
По данным Павлодар-онлайн, пожар произошел спустя несколько минут после начала занятий. На месте работают пожарные. Данных о причине возгорания и пострадавших пока нет.
В прошлую пятницу в этом городе был пожар в школе №1, тогда эвакуировали 479 человек, 5 пострадали. Возгорание произошло в книгохранилище. В департаменте по ЧС называли предварительную причину пожара – поджог.
По данным Павлодар-онлайн, пожар произошел спустя несколько минут после начала занятий. На месте работают пожарные. Данных о причине возгорания и пострадавших пока нет.
В прошлую пятницу в этом городе был пожар в школе №1, тогда эвакуировали 479 человек, 5 пострадали. Возгорание произошло в книгохранилище. В департаменте по ЧС называли предварительную причину пожара – поджог.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Краснотурьинске в пожаре погиб человек
18 апреля 2022
18 апреля 2022
Утром в Нижнем Тагиле сгорел гараж с тремя иномарками
12 апреля 2022
12 апреля 2022