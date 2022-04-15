Корпорация Toshiba приостановила прием заказов и инвестиции в Россию
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Японская корпорация Toshiba Group приостановила прием заказов и инвестиции в России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщается на сайте компании.
В корпорации отметили, что обеспокоены событиями на Украине. Они приняли решение пожертвовать 100 миллионов йен на гуманитарную помощь.
По данным компании, доля России составляет около 0,2% в общем доходе за первый квартал 2022 года, общий доход компания оценивает в 3 340 000 млн йен.
В корпорации отметили, что обеспокоены событиями на Украине. Они приняли решение пожертвовать 100 миллионов йен на гуманитарную помощь.
По данным компании, доля России составляет около 0,2% в общем доходе за первый квартал 2022 года, общий доход компания оценивает в 3 340 000 млн йен.
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