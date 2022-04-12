Появились подробности об экипаже задержанного в Греции российского танкера
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Греции задержан танкер Pegas под российским флагом, на борту судна – экипаж из 19 человек. По данным судовладельца, с экипажем все в порядке, есть запас продовольствия на один месяц. Об этом пишет ТАСС.
«Судно задержано греческими властями, экипаж — 19 человек <…> С экипажем все в порядке. Продукты есть, топливо есть, вода есть. Они только вышли из Турции. Продуктов запаса на месяц», — цитирует агентство Сергея Власенко, гендиректора компании «Трансморфлот», которая является оператором судна.
По его словам, все сведения о задержании танкера переданы в Минтранс и МИД. «Мы со своей стороны контролируем, чтобы экипаж был жив-здоров, чтоб к ним не применялись санкции», — сказал Власенко.
В Российском профессиональном союзе моряков сказали, что члены экипажа стали «заложниками ситуации».
Танкер Pegas с российскими моряками на борту был задержан в бухте Каристос около острова Эвбея в Греции. По данным греческих СМИ, власти задержали судно «в контексте реализации санкций Евросоюза в отношении судов, представляющих интересы РФ».
«Судно задержано греческими властями, экипаж — 19 человек <…> С экипажем все в порядке. Продукты есть, топливо есть, вода есть. Они только вышли из Турции. Продуктов запаса на месяц», — цитирует агентство Сергея Власенко, гендиректора компании «Трансморфлот», которая является оператором судна.
По его словам, все сведения о задержании танкера переданы в Минтранс и МИД. «Мы со своей стороны контролируем, чтобы экипаж был жив-здоров, чтоб к ним не применялись санкции», — сказал Власенко.
В Российском профессиональном союзе моряков сказали, что члены экипажа стали «заложниками ситуации».
Танкер Pegas с российскими моряками на борту был задержан в бухте Каристос около острова Эвбея в Греции. По данным греческих СМИ, власти задержали судно «в контексте реализации санкций Евросоюза в отношении судов, представляющих интересы РФ».
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