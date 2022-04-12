Появились подробности об экипаже задержанного в Греции российского танкера

17.55 Вторник, 19 апреля 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Греции задержан танкер Pegas под российским флагом, на борту судна – экипаж из 19 человек. По данным судовладельца, с экипажем все в порядке, есть запас продовольствия на один месяц. Об этом пишет ТАСС.

«Судно задержано греческими властями, экипаж — 19 человек <…> С экипажем все в порядке. Продукты есть, топливо есть, вода есть. Они только вышли из Турции. Продуктов запаса на месяц», — цитирует агентство Сергея Власенко, гендиректора компании «Трансморфлот», которая является оператором судна.

По его словам, все сведения о задержании танкера переданы в Минтранс и МИД. «Мы со своей стороны контролируем, чтобы экипаж был жив-здоров, чтоб к ним не применялись санкции», — сказал Власенко.

В Российском профессиональном союзе моряков сказали, что члены экипажа стали «заложниками ситуации».

Танкер Pegas с российскими моряками на борту был задержан в бухте Каристос около острова Эвбея в Греции. По данным греческих СМИ, власти задержали судно «в контексте реализации санкций Евросоюза в отношении судов, представляющих интересы РФ».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
В свердловском городе Туринск запустили производство офисной бумаги
12 апреля 2022
В столице Урала задержали подозреваемого в краже колес с «Audi Q7»
16 апреля 2022
В Свердловской области продолжается снижение заболеваемости ковидом
14 апреля 2022
В Нижнем Тагиле на рабочем месте скончался сотрудник «Уралвагонзавода»
13 апреля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Какие нарушения скрывает Нижне-Исетский лесопарк

Отсутствие внимания общественности позволяет неизвестным лицам заниматься на природной территории самоуправством?
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
18:35 Рекламные экраны в Екатеринбурге будут использовать для улучшения здоровья горожан
17:57 В уральской столице водитель «Hyundai» сбил 5-летнего мальчика
17:27 В Екатеринбурге с 19 апреля закрывают на просушку дендропарк на 8 Марта
16:56 В Свердловской области будут судить местного жителя за реабилитацию нацизма
16:30 Полиция Екатеринбурга задержала пенсионерку, подозреваемую в краже денег у других пенсионеров
16:02 В Екатеринбурге эксперты одобрили реконструкцию площади возле Драмтеатра
15:43 За публичное осквернение георгиевской ленты могут ввести уголовную ответственность
15:30 Заболеваемость ковидом в Свердловской области продолжает падать
15:00 Восемь деловых центров планируют построить в Екатеринбурге в течение восьми лет
14:32 В Екатеринбурге планируют возвести мост на Сибирском тракте
14:18 В Свердловской области за сутки выявили 267 новых случаев COVID-19
14:12 В Екатеринбурге на проспекте Ленина появится камера нового типа для ловли автонарушителей
14:03 Жительницу Прикамья будут судить за кражу с банковского счета
13:36 В Свердловской области отменили закон об увольнении губернатора избирателями
13:23 Управление Росреестра по Пермскому краю проведет прямой эфир «Вконтакте» для арбитражных управляющих
13:22 В Екатеринбурге в доме на Варшавской произошёл пожар из-за короткого замыкания
13:06 Пермский проект «Социальный кинозал» проведет вебинар для распространения опыта
12:54 Житель Прикамья предстанет перед судом за использование поддельных прав
12:27 Екатеринбуржцы жалуются, что 79-й автобус перестал ездить через Сима-ленд
12:03 Управляющего Нижнетагильского хлебокомбината вызвали в прокуратуру из-за цен на хлеб
11:54 Судебные приставы вместе с инспекторами ДПС ловили должников в Екатеринбурге
11:47 В России развернута масштабная реконструкция почтовых отделений
11:42 Екатеринбург-ЭКСПО заплатит штраф 200 тысяч рублей за нарушение антиковидных мер
11:05 Более сорока уральцев пострадали от укусов клещей в этом году
10:30 В аэропорту Кольцово два дня будут проводить антитеррористические учения
Все новости
17:55 Появились подробности об экипаже задержанного в Греции российского танкера
16:48 В РПЦ сообщили, что куличи с буквой Z не могут считаться пасхальными
16:07 Крупный немецкий производитель бытовой химии Henkel остановил деятельность России
15:32 Лавров заявил о начале «следующей фазы» спецоперации на Украине
15:09 Автоконцерн Stellantis, производящий Opel и Peugeot, приостановил сборку машин в Калуге
14:38 Президент Молдавии утвердила запрет на георгиевскую ленту в республике
14:04 «Коммерсант»: автопром России вернется к экологическим стандартам 90-х из-за санкций
12:42 Министр Кравцов: в российских школах будут изучать историю с первого класса
12:08 В МИД РФ прокомментировали заявления США о возможном признании России «страной — спонсором терроризма»
11:05 Россия и Вьетнам проведут совместные военные учения
10:24 США и Япония завершили крупномасштабные учения в Восточно-Китайском и Японском морях
09:29 Павел Дуров сообщил, что Telegram добавил функцию перевода с украинского
08:48 Белгородский губернатор сообщил об обстреле приграничного села Головчино, есть пострадавшая
18:22 Президент РФ установил выплаты в 5 млн рублей семьям пограничников, погибших на границе с Украиной
17:52 Путин заявил, что западная «стратегия экономического блицкрига не удалась»
17:07 Курганский губернатор Шумков объявил о бесплатной раздаче населению 40 тонн картофеля
15:59 Лукашенко сообщил, что его лечащий врач и еще более 30 медиков задержаны за коррупцию
15:13 В России заблокировали сайт правозащитной организации Human Rights Watch
14:37 Авиакомпании, эксплуатирующие SSJ, предупредили о рисках приостановки полетов из-за санкций
14:05 В российские вузы приняты 380 студентов, отчисленных из иностранных университетов
12:49 Собянин: из-за ухода иностранных компаний 200 тысяч москвичей могут потерять работу
11:48 Минобороны РФ: режим прекращения огня в Нагорном Карабахе нарушен армянской стороной
11:07 Минобороны Турции объявили о начале военной операции на севере Ирака
10:11 РПЦ вновь перенесла сроки Архиерейского Собора
09:34 Сергей Степашин предложил учредить Евразийский суд как альтернативу ЕСПЧ
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK