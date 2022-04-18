Крупный немецкий производитель бытовой химии Henkel остановил деятельность России
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
Немецкий производитель бытовой химии Henkel объявил о прекращении деятельности в России на фоне событий на Украине. Об этом сообщает официальный сайт компании.
Компания намерена выплачивать зарплату всем 2500 сотрудникам в России вплоть до завершения процесса ликвидации бизнеса. Кроме того, в компании решили увеличить объемы гуманитарной помощи.
В России фирма представлена такими брендами, как Persil, Pril, Bref, Vernel, «Пемолюкс», «Пемос», «Ласка», Losk, Fa, Taft, got2b, Shamtu, «Момент» и др. Филиалы компании расположены в Перми, Новосибирской, Челябинской, Ульяновской, Саратовской, Ленинградской, Московской области, а также в Ставропольском крае.
Компания намерена выплачивать зарплату всем 2500 сотрудникам в России вплоть до завершения процесса ликвидации бизнеса. Кроме того, в компании решили увеличить объемы гуманитарной помощи.
В России фирма представлена такими брендами, как Persil, Pril, Bref, Vernel, «Пемолюкс», «Пемос», «Ласка», Losk, Fa, Taft, got2b, Shamtu, «Момент» и др. Филиалы компании расположены в Перми, Новосибирской, Челябинской, Ульяновской, Саратовской, Ленинградской, Московской области, а также в Ставропольском крае.
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