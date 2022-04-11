Автоконцерн Stellantis, производящий Opel и Peugeot, приостановил сборку машин в Калуге
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Калужской области из-за санкций и трудностей в логистике приостановлена сборка машин на заводе автоконцерна Stellantis.
«Учитывая ежедневное увеличение числа перекрестных санкций и логистические трудности, Stellantis приостановила свою производственную деятельность в Калуге», — говорится в сообщении на сайте концерна.
На производственной площадке в Калужской области собирались Opel, Citroen и Peugeot.
Автоконцерн был образован в прошлом году путем слияния итало-американской Fiat Chrysler Automobiles и французской PSA Group.
«Учитывая ежедневное увеличение числа перекрестных санкций и логистические трудности, Stellantis приостановила свою производственную деятельность в Калуге», — говорится в сообщении на сайте концерна.
На производственной площадке в Калужской области собирались Opel, Citroen и Peugeot.
Автоконцерн был образован в прошлом году путем слияния итало-американской Fiat Chrysler Automobiles и французской PSA Group.
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