Павел Дуров сообщил, что Telegram добавил функцию перевода с украинского
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
Павел Дуров сообщил об обновлении для Telegram, которое позволяет делать перевод сообщений с ряда языков, в том числе с украинского. Функция перевода включается в Настройках (Язык – Показать кнопку «Перевести»).
По мнению Дурова, «Telegram стал основным источником информации из Украины». Он надеется, что предоставляемые инструменты помогут информировать больше людей.
«Чтобы облегчить работу журналистам по всему миру, все сообщения общедоступных каналов на украинском языке теперь всегда предлагают кнопку перевода по умолчанию», — написал основатель Telegram.
По мнению Дурова, «Telegram стал основным источником информации из Украины». Он надеется, что предоставляемые инструменты помогут информировать больше людей.
«Чтобы облегчить работу журналистам по всему миру, все сообщения общедоступных каналов на украинском языке теперь всегда предлагают кнопку перевода по умолчанию», — написал основатель Telegram.
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