Путин заявил, что западная «стратегия экономического блицкрига не удалась»
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание по экономическим вопросам. Он заявил, что главным негативным фактором для экономики России стало беспрецедентное санкционное давление.
«Расчёт был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах», — сказал Путин. Он заявил, что такая политика в отношении России провалилась.
«Можно уже уверенно сказать, что стратегия экономического блицкрига не удалась. Более того, санкции не прошли даром и для самих инициаторов. Имею в виду рост инфляции и безработицы, ухудшение экономической динамики в США и странах Европы, снижение уровня жизни европейцев, девальвация их сбережений», — заявил Путин.
Экономическая ситуация в России, по его словам, стабилизируется, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля, в банковскую систему возвращается наличная иностранная валюта, растут объёмы вкладов граждан, сказал президент.
Также он заявил, что розничный спрос после ажиотажа на потребительском рынке пришёл в норму, товарные запасы в торговых сетях восстанавливаются.
По словам Путина, сейчас стабилизируется инфляция, но вместе с тем только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли – на 9,4 процента, а в годовом выражении (по состоянию на 8 апреля) инфляция составила 17,5 процента. «Это очень высокие значения. Люди чувствуют это на своём семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены, и нужно поддержать граждан, помочь им справиться с инфляционной волной», — подчеркнул президент.
Он напомнил о принятом решении проиндексировать все соцвыплаты, пенсии и зарплаты бюджетников. Конкретные параметры такого повышения должно подготовить правительство РФ.
«Расчёт был на то, чтобы быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию в нашей стране, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, масштабный дефицит товаров в магазинах», — сказал Путин. Он заявил, что такая политика в отношении России провалилась.
«Можно уже уверенно сказать, что стратегия экономического блицкрига не удалась. Более того, санкции не прошли даром и для самих инициаторов. Имею в виду рост инфляции и безработицы, ухудшение экономической динамики в США и странах Европы, снижение уровня жизни европейцев, девальвация их сбережений», — заявил Путин.
Экономическая ситуация в России, по его словам, стабилизируется, курс рубля вернулся к отметкам первой половины февраля, в банковскую систему возвращается наличная иностранная валюта, растут объёмы вкладов граждан, сказал президент.
Также он заявил, что розничный спрос после ажиотажа на потребительском рынке пришёл в норму, товарные запасы в торговых сетях восстанавливаются.
По словам Путина, сейчас стабилизируется инфляция, но вместе с тем только за последние полтора месяца потребительские цены в России заметно выросли – на 9,4 процента, а в годовом выражении (по состоянию на 8 апреля) инфляция составила 17,5 процента. «Это очень высокие значения. Люди чувствуют это на своём семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены, и нужно поддержать граждан, помочь им справиться с инфляционной волной», — подчеркнул президент.
Он напомнил о принятом решении проиндексировать все соцвыплаты, пенсии и зарплаты бюджетников. Конкретные параметры такого повышения должно подготовить правительство РФ.
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