В российские вузы приняты 380 студентов, отчисленных из иностранных университетов
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Университеты РФ к середине апреля получили 1150 заявок от россиян, «безосновательно отчисленных из зарубежных вузов», сообщает Министерство науки и высшего образования РФ.
Большинство заявок поступило из Чехии, Польши и Великобритании, а также от студентов с Украины и из Донбасса, сообщает ведомство.
Студенты будут учиться на вакантных бюджетных местах или по договорам о платных образовательных услугах (стоимость будет компенсироваться вузом). В министерстве утверждают, что количество бюджетных мест для россиян не уменьшится.
Большинство заявок поступило из Чехии, Польши и Великобритании, а также от студентов с Украины и из Донбасса, сообщает ведомство.
Студенты будут учиться на вакантных бюджетных местах или по договорам о платных образовательных услугах (стоимость будет компенсироваться вузом). В министерстве утверждают, что количество бюджетных мест для россиян не уменьшится.
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