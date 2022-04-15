Жители Хабаровска вышли на защиту дендрария, где вырубают деревья для городского места отдыха
Россия и мир
Фото: кадр видео youtube-канала RusNews
В хабаровском дендрарии рубят деревья под парковку на 50 автомобилей в рамках масштабной реновации городского места отдыха, которую проводят по инициативе регионального правительства, пишут местные СМИ. Жители города вышли на защиту зеленых насаждений.
Встреча жителей с представителями администрации была запланирована на сегодня, однако чиновники отменили её за несколько часов до начала, сообщают СМИ. Активисты собрались в парке стихийно.
Люди привели несколько аргументов, почему их не устраивает запланированная реновация. По их словам, власти не провели публичных слушаний, никто из собравшихся не видел проект. Кроме того, рядом с дендрарием есть многоуровневый паркинг, и в дополнительной парковке, по словам горожан, необходимости нет.
Председатель хабаровской краевой организации общественной организации «Союз архитекторов России» Владимир Васильев, принимавший участие в собрании, сказал, что на месте вырубаются здоровые деревья. «Прежде чем выдавать порубочные билеты, необходима утвержденная проектная документация. По всей территории должна быть сделана подеревная съемка. Вызывает большое сомнение, что это все сделано. Создается впечатление, что начали с другого конца – с бульдозера и пилы», — сказал общественник.
Жители уверены, что реновация приведет к тому, что на месте дендрария, где растут реликтовые деревья, появится развлекательный городской парк для массового досуга населения, шашлычные, сцены и увеселительные места, тем самым будет нарушена первозданность дендрария. Активисты собрали подписи против рубки деревьев и потребовали у правоохранительных органов проверить ее законность.
Местные СМИ со ссылкой на региональных чиновников сообщали, что ранее в рамках проекта реновации было проведено лесопатологическое обследование, определены опасные и больные деревья, которые теперь вырубают. Сейчас власти намерены оформить входную группу, организовать парковку, дорожки, остановку для туристических автобусов, а также пруд с лотосами и пешеходные мостики. В будущем здесь намерены высадить новые аллеи деревьев.
Встреча жителей с представителями администрации была запланирована на сегодня, однако чиновники отменили её за несколько часов до начала, сообщают СМИ. Активисты собрались в парке стихийно.
Люди привели несколько аргументов, почему их не устраивает запланированная реновация. По их словам, власти не провели публичных слушаний, никто из собравшихся не видел проект. Кроме того, рядом с дендрарием есть многоуровневый паркинг, и в дополнительной парковке, по словам горожан, необходимости нет.
Председатель хабаровской краевой организации общественной организации «Союз архитекторов России» Владимир Васильев, принимавший участие в собрании, сказал, что на месте вырубаются здоровые деревья. «Прежде чем выдавать порубочные билеты, необходима утвержденная проектная документация. По всей территории должна быть сделана подеревная съемка. Вызывает большое сомнение, что это все сделано. Создается впечатление, что начали с другого конца – с бульдозера и пилы», — сказал общественник.
Жители уверены, что реновация приведет к тому, что на месте дендрария, где растут реликтовые деревья, появится развлекательный городской парк для массового досуга населения, шашлычные, сцены и увеселительные места, тем самым будет нарушена первозданность дендрария. Активисты собрали подписи против рубки деревьев и потребовали у правоохранительных органов проверить ее законность.
Местные СМИ со ссылкой на региональных чиновников сообщали, что ранее в рамках проекта реновации было проведено лесопатологическое обследование, определены опасные и больные деревья, которые теперь вырубают. Сейчас власти намерены оформить входную группу, организовать парковку, дорожки, остановку для туристических автобусов, а также пруд с лотосами и пешеходные мостики. В будущем здесь намерены высадить новые аллеи деревьев.
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