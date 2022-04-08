Сенатор Климов: специальная военная операция на Украине довольно скоро закончится
Россия и мир
Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Сенатор Андрей Климов, замруководителя комиссии «Единой России» по международному сотрудничеству, на брифинге с журналистами из Африки и Азии прокомментировал вопрос о сроках военной операции на Украине.
«Специальная военная операция РФ довольно скоро закончится, мы не собираемся ее специально растягивать», — заявил Климов (цитата по РИА Новости). Как только сделаем Украину безопасной для России, всего мира, биолаборатории — посмотрим, что там происходит, обеспечим безопасность ядерных объектов, добавил он. «После этого военная фаза прекратится», — заявил сенатор.
«Специальная военная операция РФ довольно скоро закончится, мы не собираемся ее специально растягивать», — заявил Климов (цитата по РИА Новости). Как только сделаем Украину безопасной для России, всего мира, биолаборатории — посмотрим, что там происходит, обеспечим безопасность ядерных объектов, добавил он. «После этого военная фаза прекратится», — заявил сенатор.
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