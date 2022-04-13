Глава СПЧ Фадеев заявил, что россияне оказались в положении «травимого народа»
Россия и мир
Фото: сайт Совета по правам человека при президенте РФ/president-sovet.ru
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев полагает, что россияне оказались в положении «травимого народа».
«Мы привыкли к лакированному представлению о Западе, на самом деле, на Западе очень глубоко запрятан расизм <…>Это очень трагическая история – история отношения Запада с внешним миром, сейчас мы оказались в положении травимого народа», — заявил Фадеев в интервью РИА Новости.
По его мнению, ООН, ОБСЕ и другие международные организации «недостаточно реагируют на факты русофобии». Фадеев считает, что такое отношение распространяется «на всех русскоязычных», независимо от их политических взглядов и отношения к военной спецоперации.
«Мы привыкли к лакированному представлению о Западе, на самом деле, на Западе очень глубоко запрятан расизм <…>Это очень трагическая история – история отношения Запада с внешним миром, сейчас мы оказались в положении травимого народа», — заявил Фадеев в интервью РИА Новости.
По его мнению, ООН, ОБСЕ и другие международные организации «недостаточно реагируют на факты русофобии». Фадеев считает, что такое отношение распространяется «на всех русскоязычных», независимо от их политических взглядов и отношения к военной спецоперации.
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