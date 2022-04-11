Президент РАН Сергеев заявил, что отношения с иностранными академиями наук заморожены
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Президент РАН Александр Сергеев сообщил, что сейчас у российских ученых нарушены связи с большинством иностранных академий наук. Кроме того, китайские партнеры «поставили на паузу» сотрудничество с академией и заморозили проекты. Об этом Сергеев рассказал в ходе Международной научно-практической конференции «Цифровые международные отношения – 2022» в МГИМО.
«К сожалению, прямо могу сказать, что наши китайские научные коллеги тоже нажали на паузу, и в течение последнего месяца мы не можем выйти на серьезные такие обсуждения, несмотря на то, что у нас было прекрасно построено сотрудничество с регулярным общением», — сказал Сергеев (цитата по ТАСС).
По словам Сергеева, Академия продолжает контактировать с некоторыми учеными, которые хотят сотрудничать, но что касается агентств и академий наук других стран, то «обстановка очень сложная». «Никогда такой ситуации не было», говорит Сергеев.
Он отметил, что руководители академий наук ряда стран отказываются от контактов. «Более того, после обмена различными предложениями, проведения встреч <…> просто откладывают или срывают вот эти мероприятия, говоря, что академия наук — это тоже организация, которая находится в политическом поле, что "нам это делать очень сложно, нам это делать запрещено"», — цитирует ТАСС Сергеева.
По его словам, сейчас с большинством академий наук из тех, с которыми раньше сотрудничали академики РАН, отношения заморожены.
«К сожалению, прямо могу сказать, что наши китайские научные коллеги тоже нажали на паузу, и в течение последнего месяца мы не можем выйти на серьезные такие обсуждения, несмотря на то, что у нас было прекрасно построено сотрудничество с регулярным общением», — сказал Сергеев (цитата по ТАСС).
По словам Сергеева, Академия продолжает контактировать с некоторыми учеными, которые хотят сотрудничать, но что касается агентств и академий наук других стран, то «обстановка очень сложная». «Никогда такой ситуации не было», говорит Сергеев.
Он отметил, что руководители академий наук ряда стран отказываются от контактов. «Более того, после обмена различными предложениями, проведения встреч <…> просто откладывают или срывают вот эти мероприятия, говоря, что академия наук — это тоже организация, которая находится в политическом поле, что "нам это делать очень сложно, нам это делать запрещено"», — цитирует ТАСС Сергеева.
По его словам, сейчас с большинством академий наук из тех, с которыми раньше сотрудничали академики РАН, отношения заморожены.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Аграрии назвали несколько причин, почему капуста стала самым дорогим продуктом из борщевого набора
08 апреля 2022
08 апреля 2022