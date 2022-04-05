Хакеры выложили в сеть почтовую базу Минкульта и региональных властей на 700 Гб
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В открытый доступ попала база электронных писем Министерства культуры, администрации города Благовещенска и аппарата губернатора Тверской области, общий объем данных – более 700 Гб. Архив содержит письма за 2016-2022 г., сообщает «Коммерсант».
По данным издания, утечка стала следствием атаки хакерской группировки Anonymous.
В опубликованной в сети переписке содержится информация о зарплатах, увольнениях, дефектах объектов культурного наследия, пишет издание. Причиной утечки стала эксплуатация уязвимости почтовых серверов, что свидетельствует о пренебрежении кибербезопасностью в госструктурах, отмечают эксперты. Они предполагают, что инцидент может привести к пересмотру бюджетов, переоценке проектов и условий конкурсов.
В Минкульте изданию подтвердили, что выявили хакерскую атаку на почту подведомственного ФГБУ «Росгосэкспертиза» и сейчас усиливают информационные базы учреждения.
С начала военной спецоперации хакеры подвергают атаке российские госучреждения. Напомним, 4 апреля в сеть попали более 900 тыс. писем работников ВГТРК.
По данным издания, утечка стала следствием атаки хакерской группировки Anonymous.
В опубликованной в сети переписке содержится информация о зарплатах, увольнениях, дефектах объектов культурного наследия, пишет издание. Причиной утечки стала эксплуатация уязвимости почтовых серверов, что свидетельствует о пренебрежении кибербезопасностью в госструктурах, отмечают эксперты. Они предполагают, что инцидент может привести к пересмотру бюджетов, переоценке проектов и условий конкурсов.
В Минкульте изданию подтвердили, что выявили хакерскую атаку на почту подведомственного ФГБУ «Росгосэкспертиза» и сейчас усиливают информационные базы учреждения.
С начала военной спецоперации хакеры подвергают атаке российские госучреждения. Напомним, 4 апреля в сеть попали более 900 тыс. писем работников ВГТРК.
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