Хакеры выложили в сеть почтовую базу Минкульта и региональных властей на 700 Гб

14.54 Четверг, 14 апреля 2022
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В открытый доступ попала база электронных писем Министерства культуры, администрации города Благовещенска и аппарата губернатора Тверской области, общий объем данных – более 700 Гб. Архив содержит письма за 2016-2022 г., сообщает «Коммерсант».

По данным издания, утечка стала следствием атаки хакерской группировки Anonymous.

В опубликованной в сети переписке содержится информация о зарплатах, увольнениях, дефектах объектов культурного наследия, пишет издание. Причиной утечки стала эксплуатация уязвимости почтовых серверов, что свидетельствует о пренебрежении кибербезопасностью в госструктурах, отмечают эксперты. Они предполагают, что инцидент может привести к пересмотру бюджетов, переоценке проектов и условий конкурсов.

В Минкульте изданию подтвердили, что выявили хакерскую атаку на почту подведомственного ФГБУ «Росгосэкспертиза» и сейчас усиливают информационные базы учреждения.

С начала военной спецоперации хакеры подвергают атаке российские госучреждения. Напомним, 4 апреля в сеть попали более 900 тыс. писем работников ВГТРК.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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