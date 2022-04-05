Белоусов заявил о попытке создать глобальную блокаду России, состоящую из «четырех колец»
Россия и мир
Фото: пресс-служба Совета Федерации
Первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов заявил, что глобальная блокада России, которую хотят организовать геополитические противники, схематично состоит из «четырех колец».
«Замысел наших геополитических противников состоит в том, чтобы максимально изолировать Россию от мировой экономики, буквально вырвать ее из мирохозяйственных связей, запустив тем самым процессы деградации и распада нашей экономической системы», — сказал Белоусов на пленарном заседании Совета Федерации (цитата по «Парламентской газете»).
По его мнению, принята попытка организовать глобальную блокаду России, состоящую «из четырех колец».
- Финансовая блокада призвана заблокировать доступ к финансовым рынкам, отсечь от финансовых расчетов, а также поставить вне закона системообразующие банки.
- Торговая блокада подразумевает разрыв внешнеторговых связей, также она должна ослабить экспортный потенциал, отсечь Россию от источников импорта «критически важных товаров и услуг».
- Транспортная блокада нацелена на блокировку важнейших транспортных коммуникаций (авиационное, морское и автотранспортное сообщение).
- Гуманитарная блокада предполагает разрыв контактов между людьми, а также полное сворачивание общения в научной, культурной и образовательной сферах.
Белоусов полагает, что недружественные страны рассчитывали «нанести ошеломляющий удар, вызвать шок, панику на товарных и финансовых рынках», однако, по его словам, полностью изолировать шестую по величине экономику мира от глобальной экономической системы невозможно.
«Замысел наших геополитических противников состоит в том, чтобы максимально изолировать Россию от мировой экономики, буквально вырвать ее из мирохозяйственных связей, запустив тем самым процессы деградации и распада нашей экономической системы», — сказал Белоусов на пленарном заседании Совета Федерации (цитата по «Парламентской газете»).
По его мнению, принята попытка организовать глобальную блокаду России, состоящую «из четырех колец».
- Финансовая блокада призвана заблокировать доступ к финансовым рынкам, отсечь от финансовых расчетов, а также поставить вне закона системообразующие банки.
- Торговая блокада подразумевает разрыв внешнеторговых связей, также она должна ослабить экспортный потенциал, отсечь Россию от источников импорта «критически важных товаров и услуг».
- Транспортная блокада нацелена на блокировку важнейших транспортных коммуникаций (авиационное, морское и автотранспортное сообщение).
- Гуманитарная блокада предполагает разрыв контактов между людьми, а также полное сворачивание общения в научной, культурной и образовательной сферах.
Белоусов полагает, что недружественные страны рассчитывали «нанести ошеломляющий удар, вызвать шок, панику на товарных и финансовых рынках», однако, по его словам, полностью изолировать шестую по величине экономику мира от глобальной экономической системы невозможно.
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