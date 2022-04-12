«Мы с Путиным не настолько глупы». Лукашенко оценил вероятность включения Белоруссии в состав России
Россия и мир
Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина 12 апреля 2022 года. Фото: официальный сайт президента РФ/kremlin.ru
Александр Лукашенко прокомментировал разговоры о включении Белоруссии в состав России. По его словам, главы государств «не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами». Лукашенко заявил, что они с президентом России намерены «отстроить единство двух государств».
«[Говорят, что] вот, Белоруссию включат в состав России. Я говорю, что мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас буду учиться. И как санкции преодолевать и так далее», — сказал Лукашенко на встрече с главой Приморья Олегом Кожемяко (цитата по ТАСС).
Президент Белоруссии в среду проводит переговоры с губернатором Приморского края, главной темой которых является сотрудничество с дальневосточным регионом России.
«[Говорят, что] вот, Белоруссию включат в состав России. Я говорю, что мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами. Мы отстроим такое единство двух независимых государств, что у нас буду учиться. И как санкции преодолевать и так далее», — сказал Лукашенко на встрече с главой Приморья Олегом Кожемяко (цитата по ТАСС).
Президент Белоруссии в среду проводит переговоры с губернатором Приморского края, главной темой которых является сотрудничество с дальневосточным регионом России.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Названа главная тема «Ночи музеев-2022» в Екатеринбурге
12 апреля 2022
12 апреля 2022
Из аэропорта Кольцово возобновились полеты в Минск
11 апреля 2022
11 апреля 2022