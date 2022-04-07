В Госдуме предложили за фейки о ВС арестовать имущество уехавших из страны россиян
Россия и мир
Фото: Государственная дума РФ/duma.gov.ru
Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что имущество граждан, уехавших из России и находящихся под уголовным преследованием за фейки о вооруженных силах РФ, должно быть арестовано до их возвращения. С соответствующим предложением депутат обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину, пишут РИА Новости.
В депутатском запросе Хамзаев указывает, что отдельные лица «пренебрегли своей Родиной, национальными интересами, государственными задачами, озвученными президентом России, попытавшись внести раздрай, посеять панику в нашем обществе». По мнению депутата, для таких людей недостаточно уголовного преследования, поэтому он предлагает главе Следственного комитета поддержать инициативу «по выработке механизма ареста жилого, нежилого, движимого и недвижимого имущества лиц, находящихся за пределами России и под уголовным преследованием по статье о распространении фейков о ВС РФ (статья 207.3 УК РФ)».
Также депутат предлагает лишать гражданства таких людей. «Выступаю за лишение гражданства для таких предателей, у которых за пазухой всегда лежит паспорт другой страны. Рассчитываю, что в ближайшее время и другие коллеги-депутаты поддержат мою позицию», — цитируют Хамзаева РИА Новости.
В депутатском запросе Хамзаев указывает, что отдельные лица «пренебрегли своей Родиной, национальными интересами, государственными задачами, озвученными президентом России, попытавшись внести раздрай, посеять панику в нашем обществе». По мнению депутата, для таких людей недостаточно уголовного преследования, поэтому он предлагает главе Следственного комитета поддержать инициативу «по выработке механизма ареста жилого, нежилого, движимого и недвижимого имущества лиц, находящихся за пределами России и под уголовным преследованием по статье о распространении фейков о ВС РФ (статья 207.3 УК РФ)».
Также депутат предлагает лишать гражданства таких людей. «Выступаю за лишение гражданства для таких предателей, у которых за пазухой всегда лежит паспорт другой страны. Рассчитываю, что в ближайшее время и другие коллеги-депутаты поддержат мою позицию», — цитируют Хамзаева РИА Новости.
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