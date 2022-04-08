Минздрав РФ перерегистрирует цены на препараты от болезни Паркинсона на фоне возникшего дефицита
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Минздрав и ФАС занимаются перерегистрацией цен на препараты для людей с болезнью Паркинсона. Об этом пишет РБК со ссылкой на министерство.
Дефицит препаратов для таких пациентов возник из-за нецелесообразности поставок: установленная государством цена не покрывает расходов на производство, сообщали ранее в фармкомпаниях.
По данным РБК, министерство получило документы на изменение цены на лекарственные препараты «Бензиэль», «Леводопа + Бенсеразид» и «Синдопа» (Индия). Другие производители — препаратов «Леводопа / Бенсеразид-Тева», «Наком» (Словения) и «Сталево» (Финляндия) — насчет перерегистрации предельной отпускной цены в России не обращались с 2020 года, утверждают в минздраве. Стоимость препарата «Мадопар» производства Hoffmann-La Roche в последний раз корректировали в мае 2021 года.
Для изменения цены компании должны обратиться в минздрав. Цену могут пересмотреть с учетом инфляции и возникновения дефицита, министерство оценивает стоимость препарата в 12 европейских странах и в стране-производителе, пишет РБК.
О том, что в России возник дефицит препаратов с леводопой для пациентов с болезнью Паркинсона, ранее написал «Коммерсант». Эти лекарства ежедневно необходимы 70% из почти 300 тысяч пациентов с этим заболеванием. Леводопа входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. По данным издания, лекарства от Hoffmann-La Roche и израильской Teva начали пропадать из аптек в России еще год назад. Hoffman-La Roche заявила, что российская методика ценообразования делает поставки «экономически нецелесообразными». Teva утверждает, что зарегистрированная государством цена на препарат не покрывает производственные и логистические издержки.
Санкции, по данным «Коммерсанта», усугубили проблему. Теперь пациенты не могут самостоятельно покупать лекарства за границей, а из-за роста цен на субстанции замораживается производство отечественных дженериков.
Сейчас, по данным Росздравнадзора, в гражданском обороте в России находятся более 888 тыс. упаковок препаратов «Леводопа + Бенсеразид», «Леводопа + Карбидопа», «Леводопа + Энтакапон + Карбидопа», а средний годовой объем ввода в гражданский оборот этих препаратов составляет около 1,3 млн упаковок, пишет РБК. Минздрав «прорабатывает вопрос увеличения объемов производства и поставок препаратов для лечения болезни Паркинсона и держит ситуацию на контроле», сообщили изданию в ведомстве.
Дефицит препаратов для таких пациентов возник из-за нецелесообразности поставок: установленная государством цена не покрывает расходов на производство, сообщали ранее в фармкомпаниях.
По данным РБК, министерство получило документы на изменение цены на лекарственные препараты «Бензиэль», «Леводопа + Бенсеразид» и «Синдопа» (Индия). Другие производители — препаратов «Леводопа / Бенсеразид-Тева», «Наком» (Словения) и «Сталево» (Финляндия) — насчет перерегистрации предельной отпускной цены в России не обращались с 2020 года, утверждают в минздраве. Стоимость препарата «Мадопар» производства Hoffmann-La Roche в последний раз корректировали в мае 2021 года.
Для изменения цены компании должны обратиться в минздрав. Цену могут пересмотреть с учетом инфляции и возникновения дефицита, министерство оценивает стоимость препарата в 12 европейских странах и в стране-производителе, пишет РБК.
О том, что в России возник дефицит препаратов с леводопой для пациентов с болезнью Паркинсона, ранее написал «Коммерсант». Эти лекарства ежедневно необходимы 70% из почти 300 тысяч пациентов с этим заболеванием. Леводопа входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. По данным издания, лекарства от Hoffmann-La Roche и израильской Teva начали пропадать из аптек в России еще год назад. Hoffman-La Roche заявила, что российская методика ценообразования делает поставки «экономически нецелесообразными». Teva утверждает, что зарегистрированная государством цена на препарат не покрывает производственные и логистические издержки.
Санкции, по данным «Коммерсанта», усугубили проблему. Теперь пациенты не могут самостоятельно покупать лекарства за границей, а из-за роста цен на субстанции замораживается производство отечественных дженериков.
Сейчас, по данным Росздравнадзора, в гражданском обороте в России находятся более 888 тыс. упаковок препаратов «Леводопа + Бенсеразид», «Леводопа + Карбидопа», «Леводопа + Энтакапон + Карбидопа», а средний годовой объем ввода в гражданский оборот этих препаратов составляет около 1,3 млн упаковок, пишет РБК. Минздрав «прорабатывает вопрос увеличения объемов производства и поставок препаратов для лечения болезни Паркинсона и держит ситуацию на контроле», сообщили изданию в ведомстве.
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