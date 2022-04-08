Самарский губернатор уволил главу департамента торговли, допустившего рост цен и ажиотаж на продукты
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уволил руководителя департамента торговли и потребительского рынка Алексея Софронова, который допустил «необоснованный ажиотаж на сахар, соль и гречку» и рост цен. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
«В отчетах ответственных чиновников ситуация с продуктами питания, прежде всего, с наличием и ценами на сахар, соль и гречку, выглядела благополучной. На деле – больше месяца жители региона жаловались и сообщали об отсутствии данных товаров в магазинах и росте цен на эти виды продукции», — объяснили в пресс-службе.
В результате руководитель департамента уволен «за недостаточную включенность в решение социально значимых проблем жителей региона».
«В отчетах ответственных чиновников ситуация с продуктами питания, прежде всего, с наличием и ценами на сахар, соль и гречку, выглядела благополучной. На деле – больше месяца жители региона жаловались и сообщали об отсутствии данных товаров в магазинах и росте цен на эти виды продукции», — объяснили в пресс-службе.
В результате руководитель департамента уволен «за недостаточную включенность в решение социально значимых проблем жителей региона».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
«Яндекс.Такси» повышает цены на поездки в Екатеринбурге
08 апреля 2022
08 апреля 2022