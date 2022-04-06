Шведская компания Ericsson останавливает бизнес в России на неопределенный срок
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Шведская компания Ericsson приостанавливает бизнес в России на неопределенный срок, сообщает компания на официальном на сайте.
«В конце февраля Ericsson приостановила все поставки клиентам в России. В свете последних событий и санкций Европейского союза компания теперь приостановит бизнес с клиентами в России на неопределенный срок», — говорится в заявлении. В компании заявляют, что сотрудники Ericsson в России будут отправлены в оплачиваемый отпуск.
По данным «Коммерсанта», доля Ericsson на российском телекоммуникационном рынке составляет до 20%.
«В конце февраля Ericsson приостановила все поставки клиентам в России. В свете последних событий и санкций Европейского союза компания теперь приостановит бизнес с клиентами в России на неопределенный срок», — говорится в заявлении. В компании заявляют, что сотрудники Ericsson в России будут отправлены в оплачиваемый отпуск.
По данным «Коммерсанта», доля Ericsson на российском телекоммуникационном рынке составляет до 20%.
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