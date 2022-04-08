Финляндия с 11 апреля прекратила почтовое сообщение с Россией и Белоруссией
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
С 11 апреля Финляндия приостанавливает почтовое сообщение с Россией и Белоруссией. Об этом сообщается на сайте государственной компании Posti.
Такое решение принято в связи с «исключительными обстоятельствами в соответствии с соглашениями Всемирного почтового союза».
В компании отмечают, что письма и посылки, которые уже поступили в отделения и не могут быть отправлены из-за новых ограничений, вернут отправителям.
Такое решение принято в связи с «исключительными обстоятельствами в соответствии с соглашениями Всемирного почтового союза».
В компании отмечают, что письма и посылки, которые уже поступили в отделения и не могут быть отправлены из-за новых ограничений, вернут отправителям.
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