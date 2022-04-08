Сбербанк остановил все переводы за рубеж в иностранной валюте
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сбербанк с 7 апреля остановил все переводы за рубеж в иностранной валюте, пишет РБК со ссылкой на представителя банка.
Решение принято из-за вступивших в силу санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках, сказал представитель Сбера. При этом он уточнил, что переводы, оформленные с 6 апреля, будут возвращены на счета клиентов в полном объеме, вместе с комиссией.
«Переводы за рубеж в отделениях банка в рублях доступны для резидентов в обычном режиме без ограничений», — добавили в кредитной организации.
Решение принято из-за вступивших в силу санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках, сказал представитель Сбера. При этом он уточнил, что переводы, оформленные с 6 апреля, будут возвращены на счета клиентов в полном объеме, вместе с комиссией.
«Переводы за рубеж в отделениях банка в рублях доступны для резидентов в обычном режиме без ограничений», — добавили в кредитной организации.
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