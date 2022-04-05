Госдума ввела штрафы для тех, кто отождествляет действия СССР и нацистской Германии
Россия и мир
Фото: Государственная дума РФ
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в КоАП, которые устанавливают ответственность за публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии в ходе Второй мировой войны и отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистов. Об этом сообщается на сайте ГД.
Ответственность будет наступать за публичное, сделанное в выступлении, публикации в СМИ или интернете отождествление «целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии […], а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы», говорится в документе.
Гражданам будет грозить штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток. Для должностных лиц штраф составит от 1 тыс. до 4 тыс. рублей, для юрлиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.
По словам соавтора законопроекта, председателя комитета по культуре Елены Ямпольской, эти штрафы аналогичны тем, которые действуют против незаконного использования нацистской символики.
Ответственность будет наступать за публичное, сделанное в выступлении, публикации в СМИ или интернете отождествление «целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии […], а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы», говорится в документе.
Гражданам будет грозить штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток. Для должностных лиц штраф составит от 1 тыс. до 4 тыс. рублей, для юрлиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей.
По словам соавтора законопроекта, председателя комитета по культуре Елены Ямпольской, эти штрафы аналогичны тем, которые действуют против незаконного использования нацистской символики.
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