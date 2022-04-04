Росавиация в седьмой раз продлила запрет на полеты в 11 российских аэропортов
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Росавиация продлила запрет на использование аэропортов центра и юга России до 13 апреля.
«До 03:45 часов по московскому времени 13 апреля 2022 года продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — заявили в ведомстве.
Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Аэропорты закрыты с 24 февраля, срок снятия ограничений переносится уже в седьмой раз.
«До 03:45 часов по московскому времени 13 апреля 2022 года продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — заявили в ведомстве.
Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
Аэропорты закрыты с 24 февраля, срок снятия ограничений переносится уже в седьмой раз.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Из Екатеринбурга возобновляют полеты в Горно-Алтайск
04 апреля 2022
04 апреля 2022
Особый противопожарный режим введут в Екатеринбурге
31 марта 2022
31 марта 2022