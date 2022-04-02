Турция рассчитывает принять около 3 миллионов российских туристов в этом году
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
Турция рассчитывает принять около 3 миллионов российских туристов в текущем году, заявил глава турецко-российского делового совета Иззет Экмекчибаши. Об этом пишут РИА Новости.
Ранее руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова обсудила с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем предстоящий туристический сезон. По ее словам, к майским праздникам планируется восстановить полетные программы.
«Обсудили с коллегой текущую ситуацию. Работаем над тем, чтобы создать условия для проведения предстоящего туристического сезона, и в течение апреля, к майским праздникам постепенно восстановить полётные программы», — сказала Догузова.
Ранее руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова обсудила с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем предстоящий туристический сезон. По ее словам, к майским праздникам планируется восстановить полетные программы.
«Обсудили с коллегой текущую ситуацию. Работаем над тем, чтобы создать условия для проведения предстоящего туристического сезона, и в течение апреля, к майским праздникам постепенно восстановить полётные программы», — сказала Догузова.
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