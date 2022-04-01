Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди заявил, что Казахстан не признает ЛНР и ДНР
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что страна на данный момент не признает ЛНР и ДНР. Также он отметил, что Казахстан не присоединяется к антироссийским санкциям, но и не станет территорией для их обхода, пишет Orda.
«Мы на данный момент не признаем как Луганскую народную республику, так и Донецкую народную республику. Все санкции направлены против России Европейским союзом и США. Мы к этим санкциям не присоединяемся, но для нас очень важны два момента. Во-первых, чтобы не было негативного влияния этих санкций на развитие экономики Казахстана; во-вторых, чтобы наша территория не использовалась для обхода этих санкций», — заявил глава МИД.
Ранее в интервью изданию Euractiv первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что «Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и Евросоюза в отношении России».
«Мы на данный момент не признаем как Луганскую народную республику, так и Донецкую народную республику. Все санкции направлены против России Европейским союзом и США. Мы к этим санкциям не присоединяемся, но для нас очень важны два момента. Во-первых, чтобы не было негативного влияния этих санкций на развитие экономики Казахстана; во-вторых, чтобы наша территория не использовалась для обхода этих санкций», — заявил глава МИД.
Ранее в интервью изданию Euractiv первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что «Казахстан не будет инструментом для обхода санкций США и Евросоюза в отношении России».
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