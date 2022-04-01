Курский губернатор предложил добавлять в систему отопления краску и сероводород, чтобы жители не сливали воду для своих нужд
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Губернатор Курской области Роман Старовойт предложил добавлять в систему центрального отопления краску или сероводород. По его мнению, такая мера необходима для того, чтобы жители региона перестали делать «врезки» и сливать горячую воду для личных нужд. Об этом пишет курское информагентство «Секунда».
Во время оперативного совещания в администрации глава региона рассказал, что жители «в целях экономии» незаконно врезаются в систему центрального отопления и используют горячую воду, при этом они не платят за нее по счетчику. Такое в регионе «случается часто», пишет издание.
«Ванну принимают, душ, посуду моют. <…> Используют горячую воду для подготовки кормов животных на приусадебном хозяйстве. Это десятки миллионов рублей потерь наших теплоснабжающих организаций. У нас куча жалоб на теплоэнергетиков, но и жители ведут себя варварски», — сказал Старовойт.
По его словам, региональные власти должны принять меры, чтобы решить проблему. «Надо принимать какие-то меры. Воду с краской...Хотя люди и с краской ванны принимают. Может, с запахом сероводорода, чтобы воняло на всю Ивановскую... А потом эти же люди жалуются. Так нельзя», — цитирует губернатора информагентство.
По данным Росстата, на 2022 год прожиточный минимум в регионе составляет 11 009 рублей. Количество людей, получающих менее этой суммы — почти 10% (по состоянию на 2020 год).
Во время оперативного совещания в администрации глава региона рассказал, что жители «в целях экономии» незаконно врезаются в систему центрального отопления и используют горячую воду, при этом они не платят за нее по счетчику. Такое в регионе «случается часто», пишет издание.
«Ванну принимают, душ, посуду моют. <…> Используют горячую воду для подготовки кормов животных на приусадебном хозяйстве. Это десятки миллионов рублей потерь наших теплоснабжающих организаций. У нас куча жалоб на теплоэнергетиков, но и жители ведут себя варварски», — сказал Старовойт.
По его словам, региональные власти должны принять меры, чтобы решить проблему. «Надо принимать какие-то меры. Воду с краской...Хотя люди и с краской ванны принимают. Может, с запахом сероводорода, чтобы воняло на всю Ивановскую... А потом эти же люди жалуются. Так нельзя», — цитирует губернатора информагентство.
По данным Росстата, на 2022 год прожиточный минимум в регионе составляет 11 009 рублей. Количество людей, получающих менее этой суммы — почти 10% (по состоянию на 2020 год).
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