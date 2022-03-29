Российские школы получили методички для уроков о санкциях и пользе импортозамещения
Россия и мир
Фото: Министерство просвещения Российской Федерации/edu.gov.ru
Российские школы получили рекомендации о проведении особых уроков на фоне «специальной военной операции» на Украине. Об этом пишет «Коммерсант».
Учителям рекомендуется провести занятия для учащихся 5–9-х и 10–11-х классов на тему «Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику». В методичке указано, что учитель должен «показать возможности России по преодолению негативных последствий санкционного давления западных стран на экономическую сферу жизни нашего общества, дать представление об основных направлениях антисанкционной политики в РФ», пишет издание.
Начать урок предлагается с цитаты президента РФ о том, что «на Россию оказывается беспрецедентное внешнее давление», затем нужно рассказать, что такое санкции — «ограничения, призванные «наказать» какую-либо страну за ее действия». При этом следует уточнить, какие действия имеются в виду — «проводимая Россией специальная военная операция на Украине, вызванная необходимостью защитить население Донбасса».
Также в методичке содержится ссылка на ролик о пользе импортозамещения. В нем, в частности, говорится об «активной рекламе импортных товаров» и «внедрении идеи превосходства импортной продукции» в 1990-начале 2000-х. К 2022 году ситуация кардинально изменилась, утверждают авторы ролика. «Учитель совместно с учащимися делает вывод о том, что экономическая политика в последние годы была направлена на повышение защищенности отечественных производителей, обеспечение ее устойчивости в условиях внешних кризисов»,— говорится в сценарии урока.
В конце занятия школьникам предлагается ответить на вопросы: «Справедливы ли санкции в отношении России?», «Приведут ли санкции к укреплению экономики России?», «Кто понесет большие экономические потери?». На последний вопрос — три варианта ответов: Россия, страны НАТО, все страны мира.
Минпросвещения подтвердило «Коммерсанту», что направило в школы методические рекомендации. Их разработал Институт стратегии развития образования.
Занятия должны проходить в рамках школьного курса по обществознанию.
Учителям рекомендуется провести занятия для учащихся 5–9-х и 10–11-х классов на тему «Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику». В методичке указано, что учитель должен «показать возможности России по преодолению негативных последствий санкционного давления западных стран на экономическую сферу жизни нашего общества, дать представление об основных направлениях антисанкционной политики в РФ», пишет издание.
Начать урок предлагается с цитаты президента РФ о том, что «на Россию оказывается беспрецедентное внешнее давление», затем нужно рассказать, что такое санкции — «ограничения, призванные «наказать» какую-либо страну за ее действия». При этом следует уточнить, какие действия имеются в виду — «проводимая Россией специальная военная операция на Украине, вызванная необходимостью защитить население Донбасса».
Также в методичке содержится ссылка на ролик о пользе импортозамещения. В нем, в частности, говорится об «активной рекламе импортных товаров» и «внедрении идеи превосходства импортной продукции» в 1990-начале 2000-х. К 2022 году ситуация кардинально изменилась, утверждают авторы ролика. «Учитель совместно с учащимися делает вывод о том, что экономическая политика в последние годы была направлена на повышение защищенности отечественных производителей, обеспечение ее устойчивости в условиях внешних кризисов»,— говорится в сценарии урока.
В конце занятия школьникам предлагается ответить на вопросы: «Справедливы ли санкции в отношении России?», «Приведут ли санкции к укреплению экономики России?», «Кто понесет большие экономические потери?». На последний вопрос — три варианта ответов: Россия, страны НАТО, все страны мира.
Минпросвещения подтвердило «Коммерсанту», что направило в школы методические рекомендации. Их разработал Институт стратегии развития образования.
Занятия должны проходить в рамках школьного курса по обществознанию.
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