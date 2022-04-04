Бибилов: Южная Осетия не имеет права упускать возможность для вхождения в состав РФ

10.50 Вторник, 5 апреля 2022
Россия и мир
Фото: кадр видео РИА Новости
Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что республика не имеет права упускать возможность для вхождения в состав России. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Сегодня это окно возможностей есть, сегодня мы еще раз подчеркиваем, что столетнее, фактически столетнее желание народа Южной Осетии войти в состав Российской Федерации реально. Упускать эту возможность мы просто не имеем права», — сказал Бибилов.

По его словам, в Южной Осетии могут состояться два референдума — о вхождении в состав России и затем о воссоединении с Северной Осетией. При этом Бибилов добавил, что было бы неправильно связывать проведение референдума с окончанием российской спецоперации на Украине.

Глава Южной Осетии уверен, что жители проголосуют за вхождение в состав России. «Я думаю, что все поддерживают это решение. В 1992 году на референдуме за вхождение в состав РФ проголосовало 99,8% населения республики Южная Осетия. Я не думаю, что будет серьезная разница в этой статистике», — сказал Бибилов.

По его словам, референдум может состояться после 10 апреля.


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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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