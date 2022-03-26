Мишустин: Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами с 9 апреля
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с представителями фракции «Единой России» заявил, что с 9 апреля будут сняты коронавирусные ограничения, которые распространялись на регулярные и чартерные полеты между Россией и другими странами.
«Уровень заболеваемости идет на спад, а значит, пора расширять направления, доступные российским авиакомпаниям», – отметил он.
Сейчас без ограничений можно летать в 15 стран, в том числе ряд государств ЕАЭС, Катар, Мексику. 9 апреля возобновляется авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие «дружественные» государства, сообщает кабмин.
Ранее «Аэрофлот» сообщил, что снижает цены на перелеты по российским направлениям на 30-35%. Сообщается, что продажа билетов по низким ценам продлится с 4 по 12 апреля для перелетов с 28 апреля по 31 мая текущего года.
«Уровень заболеваемости идет на спад, а значит, пора расширять направления, доступные российским авиакомпаниям», – отметил он.
Сейчас без ограничений можно летать в 15 стран, в том числе ряд государств ЕАЭС, Катар, Мексику. 9 апреля возобновляется авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие «дружественные» государства, сообщает кабмин.
Ранее «Аэрофлот» сообщил, что снижает цены на перелеты по российским направлениям на 30-35%. Сообщается, что продажа билетов по низким ценам продлится с 4 по 12 апреля для перелетов с 28 апреля по 31 мая текущего года.
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