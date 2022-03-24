В Госдуме предложили аннулировать российский паспорт Жерара Депардье за высказывания о президенте
Россия и мир
Встреча Жерара Депардье с Владимиром Путиным в 2013 году. Фото: официальный сайт президента РФ/kremlin.ru
Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что французского актера Жерара Депардье нужно лишить российского гражданства, а его недвижимость в России передать детям-сиротам. Об этом пишут РИА Новости.
Актер, по сообщениям СМИ, ранее высказался относительно ситуации на Украине и сказал, что россияне не в ответе за действия президента страны Владимира Путина.
«Считаю важным и нужным говорить о том, что необходимо аннулировать паспорт Жерара Депардье за его чванские выпады и попытки говорить от российского народа, который его не делегировал делать эти заявления», — заявил РИА Новости депутат.
Также Хамзаев предложил изъять российскую недвижимость актера — две квартиры в Саранске и Грозном — и передать нуждающимся. «Ему подарили две квартиры — в Саранске и Грозном. Эти квартиры нужно изъять и передать в нужды детей-сирот. Это было бы самым правильным решением в данном вопросе», — считает Хамзаев.
Высказывания французского актера сегодня прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что «Депардье не полностью понимает, что происходит на Украине, поскольку не погружен в политическую повестку дня».
Актер получил российский паспорт в 2013 году. Также он является почетным гражданином Чеченской республики.
Актер, по сообщениям СМИ, ранее высказался относительно ситуации на Украине и сказал, что россияне не в ответе за действия президента страны Владимира Путина.
«Считаю важным и нужным говорить о том, что необходимо аннулировать паспорт Жерара Депардье за его чванские выпады и попытки говорить от российского народа, который его не делегировал делать эти заявления», — заявил РИА Новости депутат.
Также Хамзаев предложил изъять российскую недвижимость актера — две квартиры в Саранске и Грозном — и передать нуждающимся. «Ему подарили две квартиры — в Саранске и Грозном. Эти квартиры нужно изъять и передать в нужды детей-сирот. Это было бы самым правильным решением в данном вопросе», — считает Хамзаев.
Высказывания французского актера сегодня прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что «Депардье не полностью понимает, что происходит на Украине, поскольку не погружен в политическую повестку дня».
Актер получил российский паспорт в 2013 году. Также он является почетным гражданином Чеченской республики.
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